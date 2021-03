Del Genio: "Bene Insigne in Nazionale, ma non sono queste le gare per capire il suo reale rendimento. Politano? Dispiace per lui"

Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"A Sarri è stato perdonato tutto, anche a Gattuso ora si guarda diversamente. La gente mette da parte sentimenti e passato e guardano ai risultati. DAZN? Ora il problema è di Sky che non avrà più la serie A. Insigne? Bene in Nazionale, ma non è quella la gara che ci dice che sta facendo una grande stagione. Dispiace per Politano".