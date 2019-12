Del Genio: "Barcellona? Ci saranno certamente due grandi partite: solo così potremmo parlare di fine ciclo, vi spiego"

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Gol, ha parlato Paolo Del Genio:

"Eliminare il Barcellona è quasi impossibile. Sulle due partite, però, io un 10% al Napoli lo darei. Il Napoli migliorerà, può anche fare due buone partite. In campionato si confronta con squadre meno forti del Barcellona e abbiamo maggiori possibilità di fare meglio. Se arrivano due grandi partite in Champions League, allora anche il valore dei calciatori crescerà. In caso contrario, alcuni calciatori saranno costretti a restare e rischiamo di portarci dietro la fine del ciclo e la mancata ripartenza per diverso tempo ancora".