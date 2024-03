Del Genio: "Altra prova flop di Raspadori, non può fare la punta"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ogni volta che gioca centravanti, in un 4-3-3 nel Napoli o nel 3-4-2-1 dell'ultima Nazionale, io spero di cambiare idea perché sono un suo tifoso e un tifoso del Napoli. Invece la mia idea si rafforza. E la mia idea è che ormai, per come si sviluppa il gioco nel calcio moderno, non può fare il centravanti.

Secondo me Raspadori fa meno fatica se arriva in area partendo dall'esterno, come accade al Napoli quando gioca al posto di Politano, e lo dimostra anche il dato secondo cui la maggior parte dei gol li ha fatti partendo da lì. Io credo che il prossimo anno, se arriverà un allenatore che fa il 4-3-3, si metta in concorrenza a destra o a sinistra. Nel 4-2-3-1 invece il suo ruolo c'è, perché il suo ruolo è quello di seconda punta, e quindi giocherebbe lì".