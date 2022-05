Del Genio: "A Dimaro Insigne si affermò, sarà lo stesso per un altro azzurro pronto a tornare"

Ultime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Potremmo osservare con attenzione il alvoro tattico di Spalletti in ritiro. Ci saranno dei volti nuovi, oltre tutti i calciatori. Capiremo le caratteristiche e dove il tecnico vorrà utilizzarli. Insigne? A Dimaro conoscemmo Lorenzo, lo conoscevamo per le esperienze precedenti. Quello che fece vedere in quel ritiro, gli aprì le porte. Questa volta sarà lo stesso anche per Gaetano. Questo ragazzo in un 4-2-3-1 può giocare in 5 ruoli differenti. Olivera? Mi piace, un buon giocatore: ha giocato da quinto nel Getafe ma ha fisico per fare la fase difensiva e il quarto. Tra tutti i nomi fatti, non credo che qualcuno possa togliere il posto a Mario Rui".