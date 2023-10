Del Genio: "A centrocampo giocano sempre gli stessi ma c'è un azzurro che merita spazio. Demme? Sarà ceduto a gennaio"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Il centrocampo del Napoli è quello con Zielinski, Lobotka e Anguissa. I subentrati hanno giocato poco. Bisognerebbe riequilibrare il dato numerico della rosa. Credo che Demme non troverà spazio, per poi essere ceduto a gennaio, mentre Gaetano sta rientrando ma al momento ha trovato poco spazio. Più crescere nel minutaggio nelle prossime gare. Ha fatto la differenza nelle ultime stagioni. Colpo di testa di Osimhen col Real? Di testa Osimhen ha uno strapotere ma servono palloni giusti in area. Rudiger e Nacho non l'hanno mai lasciato solo, erano stretti su Osimhen. Questo ha fatto si che non si creassero occasioni per lui, ma con altri che si buttavano dentro".