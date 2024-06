Del Genio: "120mln per Osimhen per Buongiorno, Sudakov e Lukaku? Dico..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“120 milioni per Osimhen suddivisi in 40 milioni per Buongiorno, Sudakov e Lukaku? Sarebbe una buona spalmatura, il difensore è bravo, il centrocampista è molto bravo e l’attaccante oltre ad essere molto bravo è quello giusto per il calcio che ama fare Conte, e potrebbe avere un rigurgito per tornare un giocatore che 15 gol in campionato te li garantisce. Nell’organico ci sono Kvaratskhelia, Politano, Ngonge e poi Raspadori: il primo è un titolare inamovibile, ci sono i presupposti per fare il 3-4-2-1 o il 3-4-3”