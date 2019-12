Del Bosque: "Fabian Ruiz sarà la sorpresa degli Europei, come lo fu Nedved. È un centrocampista completo"

Vicente Del Bosque ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano spagnolo AS

Cosa si aspetta da calciatori come Mbappé?

"Beh, conosciamo tutti Mbappé. È un grande giocatore, che gioca in una grande squadra. Oggi non è facile per un giocatore sorprendere in un Europeo o in una Coppa del mondo, perché i calciatori sono tutti conosciuti. Non molto tempo fa, invece, ricordo un certo Nedved che giocava con la Repubblica Ceca. Rimasi sorpreso ma quei tempi sono finiti. Oggi tutti i calciatori sono sul radar. Se dovessi sceglierne uno, sceglierei uno spagnolo: Fabian".

Le piace Fabian?

"Sta giocando bene, con forza, senso della posizione e un tiro decisivo. Non è facile trovare giocatori come lui, così precisi al primo o al secondo tocco. È un centrocampista completo. Penso che giocherà un grande Europeo"