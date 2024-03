De Zerbi: "Al Brighton sto benissimo e ci resto anche l'anno prossimo"

Ultime calcio - Roberto De Zerbi parla del suo futuro. Il tecnico del Brighton sarebbe nel mirino di diversi top club europei che al termine della stagione cambieranno guida tecnica. Questo argomento ovviamente è stato toccato nel corso della conferenza stampa in vista del prossimo impegno di campionato contro il Fulham:

"Ho solo il Brighton in testa. Vorrei finire la stagione nel migliore dei modi con i nostri giovani, per competere e vincere quante più partite possibile. Ho un contratto. Non ho deciso nulla. Il mio focus è sul Brighton, al 100%".