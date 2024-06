De Vezze: "Conte non ha la bacchetta magica, e nemmeno pozioni magiche, ma solo..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Bari Daniele De Vezze, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Conte non ha la bacchetta magica, e nemmeno pozioni magiche, ma solo tanta preparazione, rispetto e coerenza rispetto a quello che fa.: è un allenatore che ho avuto al Bari sedici anni fa e ci abbiamo vinto la Serie B, già allora si vedeva che era un top player degli allenatori. Conte è uno diretto, se deve dirti una cosa te la dice ed è così che si fa rispettare dai calciatori: sull’empatia non c’è via di mezzo, o ci entri oppure vai via. Conte è un compattatore, riesce a farlo con l’ambiente, con la squadra, con la società. A lui piace ricostruire, al Chelsea vinse dopo tanti anni e il Tottenham con lui tornò in Champions League”