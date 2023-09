De Sanctis: "Voglio dire una cosa sul rapporto Salernitana-Juventus"

Morgan De Sanctis, direttore sportivo della salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Juve? Anzitutto confermo che le due proprietà hanno un ottimo rapporto e io sono allineato e sintonizzato col direttore sportivo Giuntoli. La Juve, però, ha avuto un mercato particolare e alla fine si è verificato quanto mi hanno detto. Miretti e Nicolussi Caviglia sono rimasti lì. Abbiamo atteso tanto, anche con qualche forzatura, provando a prendere qualcosa dal mercato italiano. Ma non c'è stata la possibilità e ci siamo fatti trovare pronti. Per Facundo, invece, non potevamo garantire quanto la Juventus chiedeva. Comunque non è detto che a gennaio non si possa concretizzare qualche operazione".