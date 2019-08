Ultimissime calcio Napoli - Daniele De Rossi, centrocampista del Boca Juniors, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tyc Sports. Il giornalista gli cheide come lo chiamino i suoi compagni nello spogliatoio: "Mi chiamano Tano, mi piace anche. Ma Tano in realtà non vuol dire italiano, ma napoletano. E dico semplicemente che non sono napoletano, sono romano. Ma non ho nessun problema né con i napoletani né con questo soprannome".