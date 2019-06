De Rossi, l'agente: "Napoli ipotesi gradita? No comment, non parlo con i giornalisti"

Roma calcio News - Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Possibile approdo di Daniele De Rossi, ex As Roma Calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

Mercato Roma calcio - De Rossi al Napoli? Parla l'agente