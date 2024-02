De Rosa: "Genoa-Napoli per la promozione in A uno dei giorni più belli della mia vita, fu una festa spettacolare"

Gatano De Rosa, doppio ex di Genoa e Napoli, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live:

"Napoli-Genoa sarà una partita piacevole ma se gli azzurri dovessero vincere sarei contento perchè è la mia squadra del cuore. Il Napoli ha bisogno di ritrovare le sue certezze in un momento di difficoltà per riproporsi in un campionato in salita. Il Genoa attraversa un buon momento. E' una squadram olto fisica e messa bene in campo da mister Gilardino che reputo la rivelazione di questo campionato e sono sicuro che vedremo una bella partita.

E' evidente che difensivamente si fanno degli errori, come è successo contro il Milan che ha portato alla sconfitta contro i rossoneri.

Però è inutile fossilizzarsi su questo aspetto. Mazzarri è un allenatore preparato e la sua carriera parla chiaro, ma lo esorterei a partire dalle sue convinzioni e impostare la squadra attraverso il suo credo poi tutto arriva con il tempo.

Le variante tattiche vanno recepite col tempo e lui non ne ha avuto. Ecco perchè a volte essere troppo generosi nel trovare uan soluzione può creare confusione ed essere controproducente.

Poi come schierare la squadra dipende da tanti fattori come gli uomini a disposizione e il momento che attraversano dal punto di vista fisico.

Ogni stagione ha la sua storia: l'anno scorso tutto è andato bene per il merito di tutti, quest'anno purtroppo è diverso e bisogna trovare le risposte adeguate per fare fronte a questo momento difficile.

Natan individualmente e fisicamente è una garanzia mentre la sua lacuna è da al punto di vista di collaborazione di reparto il discorso è diverso ed è dove deve migliorare.

Ricordo quel Genoa-Napoli in Serie B che permise ad entrambe le squadre di tornare in Serie A dopo anni come uno dei giorni più belli della mia vita. Nemmeno il regista più fantasioso avrebbe potuto pensare una sceneggiatura del genere.

Fu un finale da favola vedere due città che hanno molto in comune festeggiare insieme.

Da Napoli è arrivata tutta la mia famiglia in un pulman di 40 persone, tra cui anche mia nonna che adesso non c'è più, per festeggiare insieme.

E'stata una festa spettacolare".