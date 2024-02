De Rosa: "Critiche eccessive nei confronti di De Laurentiis, ha fatto scelte errate ma deve avere libertà di sbagliare"

“Per il Napoli attuale è oggettivamente difficile conquistare la qualificazione in Champions ma credo sia giusto esprimere fiducia e rispetto nei confronti degli azzurri. Dopo lo straordinario campionato dello scorso anno – ha detto l’ex calciatore di Genoa e Napoli Gaetano De Rosa a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- occorre essere positivi e sostenere il Napoli"

"Per quanto riguarda la sfida di domani con il Genoa, innanzitutto dico che non mi aspettavo che Gilardino facesse così bene in serie A: direi che insieme a Thiago Motta e Palladino è il tecnico rivelazione della serie A. Il Genoa è una squadra molto quadrata, molto fisica, di valore e sta facendo molto bene. Per il Napoli non sarà facile, ma deve vincere e convincere, ritrovando le proprie certezze, in modo che possa risalire la china e la classifica. E’ oggettivo che la squadra stia passando un momento di grande difficoltà. Quando il Napoli ha vinto ho subito detto che oltre a festeggiare occorreva subito resettare, perché nello sport come nella vita è difficile ripetersi. Questo però non vuol dire che il club, con De Laurentiis in testa, non ci stia provando. Credo che certe critiche nei suoi confronti siano eccessive: ha grandi meriti nello scudetto ed è chiaro che ha fatto scelte rivelatesi errate, ma deve avere la libertà di sbagliare. E poi credo che per primo lui stia provando a risolvere i problemi. Noi che amiamo il Napoli, dopo aver goduto di una stagione esemplare, dovremmo mostrare riconoscenza o quantomeno rispetto e fiducia per quello che ci hanno fatto vivere lo scorso anno”