De Rienzo: "Continuano ad arrivare offerte a De Laurentiis per il Napoli: non escluderei una cessione"

A “1 Football Night”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, Jolanda De Rienzo, Marco Giordano e Ciro Troise in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Jolanda De Rienzo, giornalista e conduttrice di Sportitalia. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Novità sul nuovo allenatore degli azzurri?

“Per quanto riguarda Conte, resta il sogno di De Laurentiis. La pista Italiano è la più concreta, ma prestiamo attenzione anche a Pioli, che si gioca una conferma questa settimana. Gasperini è un tecnico, infine, che continua a piacere a De Laurentiis”

Kvara rinnoverà con gli azzurri?

“Direi di sì. Credo che il georgiano sarà con gli azzurri anche nella prossima stagione”

Sesko può davvero arrivare al Napoli?

“Il Napoli deve rifondare, e può investire le risorse, ingenti, della cessione di Osimhen. La pista Sesko, però, potrebbe non essere quella di Manna”

De Zerbi può davvero lasciare il Brighton questa estate?

“Le probabilità sono altissime. De Zerbi, però, non vuole tornare in Italia, almeno per i prossimi due anni. Vuole sperimentare il suo calcio in Inghilterra, o in altri campionati. L’Italia potrebbe non essere pronta per la sua proposta di gioco. De Laurentiis prova sempre a tentare il tecnico del Brighton. Anche Bogliacino, ex azzurro, ha affermato che vedere De Zerbi al Napoli sarebbe un sogno. Il club partenopeo, tuttavia, potrebbe non essere la destinazione adeguata”

De Laurentiis venderà mai il Napoli o lo erediteranno i suoi figli?

“Le proposte a De Laurentiis continuano ad arrivare. Naturalmente, le cifre sono la metà di quelle proposte lo scorso anno. Parliamo di una cessione non di poco conto, che significherebbero un passo in avanti per il club. Non escluderei una cessione, anche se ci sono percentuali bassissime. Quest’anno, nella testa del presidente, qualcosa è cambiato”