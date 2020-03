De Paola: "Se il 70% degli affari economici saltano, la maggior parte delle società chiuderà i battenti"

Ultime notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista:

“Ci sono fortissimi interessi economici che portano la preoccupazione dei presidenti. Se il 70% degli affari economici saltano, la maggior parte delle società chiuderà i battenti. Ogni ritardo di un mese è un danno di circa 6 miliardi, per le Olimpiadi, figuriamoci cosa vuol dire lo spostamento al 2021, ma se un miliardo di persone nel mondo sono in quarantena, è una pandemia pazzesca che farà risvegliare il mondo in un'altra maniera".