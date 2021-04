De Paola: "La Juventus è una squadra presuntuosa. Pirlo? Deve andare via"

Ultime calcio - Paolo De Paola al Maracanà Show di TMW Radio ha parlato della Juventus:

"Dove sta la differenza con l'Inter? Nelle partite con le squadre di seconda fascia. La Juve ha perso punti con queste squadre. L'Inter ha sempre avuto una linearità maggiore rispetto ai bianconeri. L'Atalanta ora deve considerare tutte le partite da qui alla fine del campionato come delle finali. E lì si vedrà di che pasta è fatta. Ci sono 5 squadre in cinque punti per tre posti in Champions. E' un torneo nel torneo che vedrà vincitrice chi sarà più costante. La Juventus è una squadra presuntuosa, che fa quel piccolo sacrificio ma che si siede dopo il 2-0. Di sicuro ha vinto ma non è convincente. Ottimo primo tempo ma secondo con parecchie lacune. Pirlo? Deve andare via, non ha seminato nulla. E' una squadra in balìa di se stessa".