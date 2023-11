De Paola: "Il Napoli è poca roba, Garcia si offende anche per una domanda legittima"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Cosa lascia alla Juventus la vittoria di Firenze?

“Ad Allegri appartiene la vittoria di cortomuso, non gli appartiene l’azione del gol decisivo. Non fa parte del suo calcio, ma quel che conta è il risultato. I numeri per due anni hanno dato contro ad Allegri e deve farsi perdonare due stagioni disastrose. In questo momento però ha ragione Allegri e questo va detto. Si vede qualche barlume di azioni offensive, qualche combinazione che evidentemente nasce dal lavoro anche dei suoi collaboratori. La Juventus vince, non bisogna fare troppi calcoli, e in questo momento si gioca lo Scudetto con l’Inter.”

Cosa manca a questa Fiorentina?

“La Fiorentina ha dimostrato dei limiti pazzeschi. Nel calcio c’è anche una bellezza nella fase difensiva, in pochi la apprezzano ma c’è. Se non scalfisci questa bellezza, sicuramente ci sono meriti degli avversari ma evidentemente hai dei limiti. Questo è un limite di Italiano e di chi finalizza la filosofia del bel gioco, se il bel gioco non porta ai tre punti non serve a nulla.”

Come le è sembrato il Napoli sabato a Salerno?

“Il Napoli mi è sembrato poca roba. Dall’altra parte la Salernitana è in difficoltà, Sousa andava esonerato quando ha trattato col Napoli ed è sorprendente la lentezza della società nel prendere decisioni. Poca roba comunque il Napoli e poca roba Garcia quando si offende per la domanda sui sette punti di distacco dall’Inter, domanda posta in maniera estremamente educata. Iniziamo a capire bene le domande e capire bene l’italiano, una domanda legittima non è offensiva. Il calcio e la vita sono piombati in becerume enorme, tutti vogliono la stampa amica. Con la stampa nemica, semplicemente onesta, non ci parlo.”