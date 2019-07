De Paola: "Il Napoli finirà secondo anche quest'anno! Ma non punto sulla Juve vincente alla 2a giornata"

A Radio Marte è intervenuto il collega Paolo De Paola: "Il Napoli lo metto al secondo posto quest’anno, come l’anno scorso. Non pensavo riuscisse ad arrivare secondo lo scorso anno e invece Ancelotti mi ha sorpreso perché ha tenuto bene la squadra. Certo, nonostante la bravura del tecnico, è stato fatto comunque un passo indietro vista la stagione, ma quest’anno il Napoli può contare sulla continuità tattica. Il mercato della Juve sulla carta è spaventoso perché ha creato una difesa di ferro, il centrocampo con quei due è incredibile e se arrivasse anche Lukaku sarebbe davvero paura. Bisogna giusto vedere l’impatto Sarriano che generalmente ha un inizio lento, ma poi quando carbura non si ferma. Per la seconda di campionato può esserci qualche sorpresina: non me la sento di puntare sulla Juventus vincente, perché la Juve sarà all’inizio e tutta da scoprire”.