De Paola: "Il Ministero della Salute è stato sacrosanto fino a Juventus-Napoli, poi ha creato questo precedente..."

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo De Paola, giornalista, ha parlato a Tmw del caso Lazio-Torino:

"Ho sentito Maurizio Crosetti in tv che si scandalizzava del fatto che il calcio non si fosse fermato e che fosse ostaggio della Lega. A me irritano i giornalisti che hanno una certa sicurezza del posto del lavoro, perché lavorano in quotidiani generalisti che si occupano di calcio in maniera molto distaccata. Il calcio è ripartito grazie a un protocollo concordato con il Cts e il ministero della salute, è stato sacrosanto fino a Juve-Napoli .E su quella falsariga si è creato un precedente. Ma grazie a quel protocollo si è potuto aprire un settore che avrebbe determinato la morte di tante attività economiche e finanziarie. E si è ripartiti in sicurezza, non si è stati scellerati".