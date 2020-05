De Paola: "I tentennamenti di un Ministro che aspetta il cadavere sulla sponda del fiume mi fanno rabbrividire"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista:

“Io mi schiero e dico che si deve riprendere ed è un interesse primario che deve soggiacere ad un compromesso accettabile con buon senso e salute pubblica. Non si può ammazzare un settore che è la quinta azienda d'Italia con tutte le persone che lavorano. Questo settore, come tanti altri, non può scontare ritardi di falle del sistema. I tentennamenti di un Ministro, assolutamente inadeguati, che aspetta sulla sponda del fiume, mi fanno rabbrividire. Spesso cerco di mettermi nei panni degli altri, guardare cos'è successo al CONI negli ultimi anni. Malagò ha cercato di riequilibrare, apparentemente, le giuste compensazioni economiche togliendo molto al calcio e dando agli altri sport. Si è schierato apertamente contro sport e salute, sapendo di poterla prendere, sapendo che quell'ente poteva essere attaccato creando una coesione politica".