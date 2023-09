De Paola: "Garcia? Approccio sbagliato, so che De Laurentiis è seccato e non ha avuto parole dolci parlandone con Rudi"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La Serie A? Troppi punti interrogativi sulla Juventus, dal caso Pogba a quello Bonucci e la dirigenza: dall’era Pirlo in avanti si è capito poco, così come non ha alcun significato l’era Allegri con un contratto molto lungo. Napoli? Se la squadra inizia a subire con un baricentro basso può soffrire, è questione di approccio sbagliato e che va migliorato: so che De Laurentiis è seccato di questa situazione e non ha avuto parole dolci parlandone con Garcia, deve attenersi al copione che gli è stato dettato”