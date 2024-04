De Paola: "Allegri al Napoli? Può appagare la piazza e persino andare d'accordo con ADL"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del giornalista Paolo De Paola.

Gasperini ha parlato di una grande compattezza della sua Atalanta e di una grande mentalità:

"E' una squadra plasmata da Gasp ma che ha una sua autonomia di pensiero. Non mi aspettavo una prova del genere col Liverpool, il suo valore assoluto conosciamo, ora è arrivato il momento anche che vinca qualcosa, è alla portata l'EL. Gasperini per ora non ha vinto nulla con l'Atalanta e questa può essere un'ambizione in più. Gasperini la grande occasione l'ha fallita, la sua dimensione però è l'Atalanta. Lo vedo come costruttore, in un grande ambiente ha mostrato dei limiti. Ha una struttura provinciale".

Lo vedrebbe poi alla Juve?

"E' vero, la Juve è il suo ambiente e ambirebbe ad andare lì, ma proprio perché vede questo percorso difficile ogni tanto si lascia andare a qualche bordata non da poco. Mi sembra una strada un po' chiusa quella di Torino. Lo vedo sempre un po' col dente avvelenato".