De Paola a CN24: "Non si può dare una responsabilità a Gattuso: si naviga a vista con la priorità aspetto economico"

“Non si può dare una responsabilità a Gattuso, ma la domanda da farsi è perchè si è arrivati a questa situazione. I progetti di inizio stagione sono saltati tutti. Ancelotti ha smantellato un gioco che era stato impostato da Sarri e così il Napoli è diventata una squadra normale. Gattuso ci sta mettendo grande volontà, con la Lazio si sono visti segnali positivi e, senza l'errore di Ospina, avrebbe meritato più il Napoli. Sembra che ora si navighi un po' a vista guardando sempre all'aspetto economico. Gattuso sta cercando di recuperare ciò che era fatto da Sarri. Squadra costruita per ritmi di gioco alti, a tutti la responsabilità di ricoprire un ruolo in campo. La squadra deve essere più alta, dandosi un ritmo di gioco. Cessioni? Ghoulam ha qualità, lo distinguerei da Younes. Quello che il terzino ha fatto in passato è sotto gli occhi di tutti. A gennaio è un mercato importante, ma a giugno è stato disastroso con i mancati rinnovi di tanti giocatori. Concentrazione? Il calcio è materia semplice ma complicata. Se tu riesci ad essere carismatico e catalizzatore diventando riferimento per la squadra, allora puoi fare tutto. Vedi Guardiola, Conte, Mourinho e in passato Ancelotti che convincono i calciatori a fare determinate cose. Serve riconquistare presto palla e andare a fare gol, questo è il punto e Sarri ci riuscì fino ad un certo punto. Insigne? E' un gicoatore che va ritrovato e sta crescendo: è un riferimento per i compagni".