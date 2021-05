De Paola a CN24: "L’harakiri del Napoli è senza senso! De Laurentiis? Nel male è sempre colpa dell'allenatore, se va bene si pavoneggia"

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L’harakiri del Napoli è senza senso, nelle partite cruciali è venuto meno. La differenza tra la partita contro la Fiorentina e contro il Verona è stata in una squadra irriconoscibile nelle partita della vita, anche più comoda dei match di Milan e Juventus.

Gattuso? Non capisco perchè in Italia si debba parlare bene dell’allenatore se vince e poi se perde non se ne parla: avrei visto Demme al posto di Zielinski, avrei cambiato Lozano o quantomeno maggiore accortezza. Qualche responsabilità bisogna dargliela al mister.

Anomalo il rapporto tra l’allenatore ed il presidente, c’è sempre stato con De Laurentiis e tutti i suoi allenatori: dopo i grandi innamoramenti, cadute repentine. Giusto lasciare la responsabilità di tutto il male sulle spalle dell’allenatore, e poi nel bene fare sempre passerelle e pavoneggiarsi?

Ridimensionamento? Perchè il Napoli deve abituarsi alla sopravvivenza ad un certo livello e non fare un passo successivo? De Laurentiis ha portato una politica di attenzione ai costi, dopodiché non può alimentare le ambizioni di una tifoseria e poi togliergli la soddisfazione ad un passo dal traguardo. La qualificazione in Champions, l’alta competitività e nulla più. Diranno sempre che i conti sono in ordine, ora avrà un contraccolpo il Napoli: agonisticamente, però, se devi competere devi fare anche un salto in più.

Allegri? Sento di un interessamento anche della Juventus, vedo difficile uno come Juric ma se si vuole mantenere un certo livello di competitività uno come lui va benissimo.

Juric? La domanda era offensiva secondo me. Si poteva circostanziare l’ottima prova del Verona, invece di partire da una diminutio del lavoro fatto dalla squadra”