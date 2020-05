De Nicola: "Pare ci sia finalmente un'intesa per il protocollo, speriamo si riprenda. Coppa Italia 2012? Ricordo indimenticabile"

Notizie Napoli calcio. Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live:

“Ricordo benissimo la vittoria in quella Coppa Italia. Fu indimenticabile, il pubblico nostro all’Olimpico fu eccezionale quel 20 maggio. Ci siamo divertiti e siamo stati veramente bene. La festa fu bellissima. Il protocollo? Pare che ci sia un’intesa. Non sono d’accordissimo, ma spero che si riprenda in modo definitivo. La questione del positivo è la soluzione giusta, gli altri continuano ad allenarsi al centro tecnico. Poi ovviamente c’è bisogno di un passaggio successivo per riprendere a giocare”.