De Nicola: "Ecco i tempi di recupero di Matteo Politano"

Notizie Calcio Napoli – Nel corso di “Radio Goal”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli:

“Il soleo è uno dei tre muscoli del polpaccio e quindi lavorando insieme ad altri muscoli recupera un po‘ prima, penso che una settimana per un’elongazione senza lesione possa bastare quantomeno per essere in condizione di tornare ad allenarsi. Per rivederlo in campo massimo un paio di settimane. Lo stato del campo della Macedonia può aver influito ma a lungo andare il terreno influisce sulla stanchezza di tutti non solo la sua".