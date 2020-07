De Nicola: "Bello rivedere Napoli e Benevento in Serie A! Gattuso e Inzaghi due grandi protagonisti quest'anno"

Ultime notizie calcio Napoli - Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Azzurro Time:

“Bello rivedere Napoli e Benevento di nuovo insieme in Serie A. Sono molto felice della promozione del Benevento, i sanniti si sono resi protagonisti di un capolavoro sportivo. Merito del Pres. Vigorito e dello staff medico. Dopo il lockdown non era semplice riprendere con le marce alte. Il Benevento lo ha fatto e adesso si gode un trionfo meritato.

I complimenti sui social di Aurelio De Laurentiis sono belli e sinceri perché fanno parte di una sua precisa visione: ha sempre spinto affinché la Campania arrivasse al top in tutti gli sport.

In questa stagione anche Gennaro Gattuso e Pippo Inzaghi sono stati grandi protagonisti. Sono due allenatori molto preparati che hanno lavorato tanto sulla compattezza del gruppo.

A loro auguro di ripetersi nelle prossime stagioni”.