De Napoli: "Mertens è uno scugnizzo, si vede che gioca sereno in una città che gli piace molto! Gattuso? Gli farei un contratto lungo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Fernando De Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Mertens è sempre stato bravo, sin dal primo giorno in cui è arrivato a Napoli: merita tutto il tifo dei napoletani. Dries è uno scugnizzo, si vede che gioca sereno in una città che gli piace molto: e questo per un calciatore è il massimo. Gattuso è l’allenatore giusto per il Napoli, speriamo duri molto: fossi in De Laurentiis, gli farei un contratto lungo. Rino è giovane, può fare ancora esperienza e ha tanta voglia, è carico e si è adattato all’ambiente Napoli. Lozano in azzurro può far bene, è ancora giovane, mentre Lobotka è un ragazzo intelligente che sta dando un suo contributo”