De Magistris risponde a Feltri: "E' ormai insopportabile! Le sue parole sono la goccia che ha fatto traboccare il vaso"

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris risponde a Vittorio Feltri ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Le parole di Feltri sono la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quest'uomo purtroppo è un giornalista, pur apprezzando la categoria, e ha cominciato senza freni a esternare sull'inferiorità sulla Campania e sulla nostra città . Dico basta, è davvero insopportabile questo e di questi tempi ancora di più. Siamo sempre aperti all'umorismo, ma quando si va oltre, come nel suo caso, credo che bisogna avere anche una riparazione in sede giudiziaria. Queste cose non si debbono e non si possono fare".