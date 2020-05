De Magistris propone: "Se la situazione sanitaria si consolida finiamo i campionati al Sud!"

Ultime notizie calcio - Luigi De Magisitrs, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Teleclubitalia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ripresa del campionato al Sud? Le idee sono tante, bisogna lavorare di fantasia tenendo conto della situazione sanitaria. Se questa si consolida in maniera positiva al Sud ed i campionati devono essere conclusi, una opzione potrebbe essere quella di giocare in zone in cui l’impatto del Coronavirus è minore. Dal momento che si giocherà a porte chiuse, propongo partite in chiaro. Napoli si farà trovare pronta nel caso in cui si dovesse giocare solo al sud, un modo per ripartire anche con il calcio”.