De Magistris: "Insigne-Toronto, offerti 6mln netti all'anno. Reinildo? Giuntoli si è informato sulla possibilità di anticiparne l’arrivo, ma..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il vice-direttore di TMW Raimondo De Magistris, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Oggi il Napoli ha una nuova politica per gli ingaggi, ad Insigne è stato proposto un contratto importante ma che non arriva nemmeno alle cifre del contratto attuale. Insigne tramite il suo entourage ha iniziato a capire le alternative, l’offerta di Toronto è importante con un ingaggio quasi doppio rispetto a quanto offre il Napoli: siamo sui 6 milioni netti più bonus. Reinildo? Giuntoli si è informato sulla possibilità di anticiparne l’arrivo, ma non è una pista caldissima nonostante un accordo di massima”