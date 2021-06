De Magistris attacca De Luca: "Togliere le mascherine già oggi, inutile e controproducente per altre patologie"

Napoli - "Sono assolutamente favorevole già da oggi a togliere le mascherine all'aperto perché ritengo sia inutile e controproducente per altre patologie". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a 'L'aria che tira' su La7, esprimendo così la sua opinione sul tema ponendosi in opposizione al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi ha annunciato che in Campania resterà l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto anche in estate.

"Facciamo decidere al Governo - ha aggiunto de Magistris -. La pandemia è una pandemia mondiale, la Corte Costituzionale, e non ce n'era bisogno, ha precisato che è materia del Governo che ha alle spalle la comunità scientifica. Prenda delle decisioni e le faccia rispettare, se qualcuno si discosta viola la legge".