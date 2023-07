De Maggio: "Zalewski della Roma studi e si informi, non canti cori deficienti sul Vesuvio! Si scusi pubblicamente"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ciò che ha fatto Zalewski è deprecabile, solo un deficiente può cantare il coro sul Vesuvio. Un giocatore è un giocatore anche quando si fa gli affari suoi, bisogna esser professionali e non andare a toccare la suscettibilità su di una cosa così grave. È un coro stupido, mi faccia ricredere e si scusi pubblicamente: capisco che possa rodere lo scudetto del Napoli, ma un calciatore non deve mai superare il limite. Si informi Zalewski, dia retta a me e si metta a studiare che ne abbia molto bisogno”