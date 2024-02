De Maggio: "Vi rivelo un retroscena su Spalletti, il Napoli e la Champions: c'era un patto di sangue"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“C’era un patto di sangue con Spalletti ed i calciatori, lo scudetto avevano capito di averlo vinto: il mister disse ‘giochiamoci la vita in Champions’, la squadra era convinta di poterla vincere. Ma non potevano prevedere gli infortuni di Osimhen e Raspadori, e poi quello di Simeone. Loro erano convinti di poter vincere la Champions, ve lo posso dire per la prima volta. Ora sono preoccupato, perchè di quella squadra lì si sa che andava via Kim, che andranno via Osimhen e Zielinski, se andasse via pure Lobotka poi ci vorrebbero sei anni per ricostruire una squadra scudetto”