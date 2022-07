De Maggio: "Un nuovo club ha fatto offerta ufficiale stamattina per Petagna. Vi svelo il sogno in attacco del Napoli"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"E' arrivata alle ore 9.40 un'offerta di una squadra per Petagna. Il Napoli ha fatto una richiesta economica, se lo cede prendono Simeone. In caso di offerte Fabian arriva un centrocampista. In un cassetto c'è un nome, il calciatore si chiama Raspadori. Per ora lo mettiamo nel cassetto come i sogni"