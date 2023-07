De Maggio: "Terrei un occhio sul Giappone e su Itakura, De Laurentiis avrebbe un desiderio su un azzurro"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli incasserà 48 milioni di euro dal pagamento della clausola di Kim Min-Jae da parte del Bayern Monaco. Chi lo sostituirà? Il Napoli valuta molti profili, in cima alla lista ci sono due giocatori: Max Kilman del Wolverhampton, la cui prima offerta del Napoli non è stata ritenuta soddisfacente, poi c’è Robin Le Normand della Real Sociedad. Terrei un occhio sul Giappone e sul nome di Ko Itakura del Borussia Dortmund, visti i rapporti intrecciati dal presidente De Laurentiis, e non escluderei nemmeno Lucumi del Bologna. De Laurentiis avrebbe un desiderio, un impiego importante di Raspadori”