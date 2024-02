De Maggio: "Su Zielinski c'è un messaggio che mi ferisce e mi fa infervorare"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Pioli? Non vi dico cosa successe a Riyadh il 17 gennaio quando dicemmo che il Napoli valutava Stefano Pioli per il futuro. Zielinski ha tradito il Napoli? È un messaggio che mi ferisce, conosco Zielinski e non deve passare il concetto del traditore, e che lo sono tutti? Spalletti, Giuntoli, Zielinski, Kim e Osimhen? Su Zielinski mi infervoro, mi amareggia: Piotr è una persona fantastica, se è un traditore lui…l’ha detto De Laurentiis che è un ragazzo d’oro”