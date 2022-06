De Maggio su Mertens: "C'è una notizia sul rinnovo, non è ancora finita! De Laurentiis amareggiato del clima che c'è"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter DeMaggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di DeMaggio

“Mi risulta che De Laurentiis sia amareggiato di questo clima nei confronti del Napoli. Mertens? C’è una notizia che va presa con le pinze: ci sarebbero ancora speranze per il rinnovo. Facciamo attenzione, quindi, perchè tra Dries Mertens e il Napoli non è ancora finita. Il contratto è ancora valido fino al termine di giugno, e ho saputo ci sono ancora margini per il rinnovo"