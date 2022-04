De Maggio: "Spalletti non ha fatto nulla di eccezionale, Gattuso ha fatto i suoi stessi punti"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti non ha fatto qualcosa di eccezionale, ha fatto gli stessi punti di Gattuso, solo che rispetto lo scorso anno qualcuno ha fatto meno punti ed ecco perché vai in Champions quest’anno rispetto l’anno scorso. C’è un contratto con Spalletti, ma resterà soltanto se entrambe le parti abbiano veramente l’intenzione di arrivare fino in fondo insieme".