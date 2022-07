A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli è totalmente fermo in attesa di capire cosa realmente accadrà con Kalidou Koulibaly, quindi non ci sono novità né per Kim del Fenerbahce né per Leo Ostigard del Brighton. Su Simeone era arrivata una notizia riguardante una possibile accelerazione, ma questa pista si è raffreddata"