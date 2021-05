De Maggio sicuro: "De Laurentiis vuole Allegri, senza Real e con ingaggio ridotto firmerebbe subito"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Se Aurelio De Laurentiis dovesse scegliere non esiterebbe un secondo a prendere Massimiliano Allegri. Il tecnico dovrebbe parametrarsi alle condizioni economiche attuali dei club di Serie A. Se il Real gli offre un biennale da 10 milioni il Napoli è fuorigioco, ma senza il Real Madrid e con uno stipendio ridotto Allegri diventerebbe il nuovo allenatore del Napoli".