De Maggio: "Sembra sia stato Di Lorenzo a chiedere di andare in ritiro, De Laurentiis non ha colto il fuggi fuggi che c’era attorno al Napoli”

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Se tutti quanti si sono presi le colpe ogni volta, e alla fine vanno tutti quanti via, si potrà dire che c’è un problema oppure no? Io non ce l’ho con De Laurentiis, per lui Spalletti e Giuntoli non andavano bene come altri, però poi vuole la cittadinanza onoraria che invece il Comune dà a Spalletti. De Laurentiis non ha colto il fuggi fuggi che c’era attorno al Napoli ed è rimasto spiazzato. Sembra che sia stato proprio Di Lorenzo a chiedere al Napoli di andare in ritiro”