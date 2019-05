De Maggio: "Lozano? Ci sono sette club interessati, il Napoli sta facendo carte false per prenderlo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il mercato del Napoli? Il nome più caldo è quello di Di Lorenzo dell’Empoli. Alla fine del mercato secondo me verranno presi sia Di Lorenzo che Bennacer, e non mi lascio incantare dai nomi di chi parla di Ramsey e la Juventus. Mi risulta che Ilicic rimarrà all’Atalanta, mi auguro di essere smentito: mi dicono sia difficile, a me piace molto. Perchè escono tanti nomi? Sul taccuino di Giuntoli ci sono sessanta nomi, l’ho detto. Lozano? Ci sono sette club interessati, il Napoli sta facendo carte false per prenderlo”