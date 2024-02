De Maggio: "Se Traorè che ancora deve debuttare gioca le due partite con il Barcellona allora non ci abbiamo capito nulla"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cosa succede con Zielinski? Mazzarri lo fa giocare in campionato, De Laurentiis dice che deve provarne altri. Se Traorè che ancora deve debuttare, gioca le due partite con il Barcellona, allora non ci abbiamo capito nulla. Con grande onestà , come quarto a sinistra fareste giocare Mario Rui, Mathias Olivera o Pasquale Mazzocchi? Antonio Conte al Napoli? Io resto più prudente, non ha ancora deciso il suo futuro e non sono come quelli che hanno scritto 0% all’idea che possa venire in azzurro. Sicuramente è uno di quelli abituati a poche figure societarie, lui gradirebbe molto un binomio con De Laurentiis dovesse mai venire a Napoli”