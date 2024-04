De Maggio: "Se Conte volesse Kulusevski al posto di Politano il Napoli potrebbe accontentarlo"

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi:

"Italiano è venuto a Napoli ed ha dato lezioni di calcio a Garcia, ma poi battè anche il Napoli di Spalletti. E' uno che fa ruotare la rosa e punta sui giovani. Conte? De Laurentiis lo corteggia e gli darebbe dei parametri dal punto di vista del monte ingaggi. La prima mission è avere un centravanti nuovo, la seconda è sostituire Kim. Se Conte volesse Kulusevski al posto di Politano il Napoli potrebbe accontentarlo. Osimhen? Per me andrà al PSG e mi dicono che il Barcellona voglia prendere Kvaratskhelia e mi auguro non accada"