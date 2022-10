De Maggio sbotta: "Incredibile, questo tifoso del Napoli mi sta insultando da tre ore! Vi leggo i messaggi assurdi"

Ultime notizie calcio Napoli - Valter De Maggio, giornalista e conduttore di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha raccontato un increscioso episodio che l'ha visto protagonista nel corso della trasmissione di ieri:

"C'è un tifoso del Napoli che mi sta insultando da tre ore, vi leggo tutti i messaggi che mi sta inviando. Scrive cose veramente assurde e senza senso. "De Maggio lecchino", oppure cose del tipo: "Con Zielinski in diretta sei tutto bagnato", ma a me non sembra normale una cosa del genere.

Questa persona è la stessa che mi sta inviando questi messaggi da diverse ore a questa parte, incredibile quello che mi scrive, leggo di tutto di più. Vorrei dire a questo signore con molta tranquillità, ma non ha null'altro da fare in questo momento?

È veramente assurdo ciò che mi sta accadendo, vi leggo i messaggi e continua ad inviarli senza sosta alcuna. Certa gente non sta bene, io sto facendo il mio lavoro, incredibile che questo pseudo tifoso faccia questo".