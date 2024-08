De Maggio: "Resto dell'idea che la sorpresa arriva per il Napoli, una ciliegina sulla torta"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss:

"Domani gioca Meret con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa. Mazzocchi ed Olivera sugli esterni con Lobotka ed Anguissa. Poi credo Kvara tra le linee con Politano e il ruolo di punta se lo giocano Raspadori e Simeone con Lukaku che parte dalla panchina. Conte vuole Gilmour a tutti i costi, poi m'aspetto una sorpresa nel ruolo dell'esterno destro. Osimhen in Arabia? E' una sconfitta per il suo agente che col tweet ha detto che non sarebbe andato lì. Folorunsho è vicinissimo alla Lazio con Cataldi che andrebbe a Firenze. Resto dell'idea che la sorpresa arriva per il Napoli, una ciliegina sulla torta arriverà. Conte pensa sia impensabile che non si completi l'organico, a destra c'è solo Mazzocchi e forse qualcuno lì serve".