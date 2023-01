De Maggio: "Qualcuno a mio avviso ha sottovalutato Bereszynski, è un colpo eccezionale"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Qualcuno a mio avviso ha sottovalutato il colpo Bereszynski, è un colpo eccezionale: se in Champions League Di Lorenzo dovesse spendere tante energie, in campionato ci sarebbe l’esperienza del polacco arrivato dalla Sampdoria in cambio di Zanoli. Il Napoli non sta lasciando nulla al caso, figuriamoci se Spalletti lo farà in vista della Juventus: starà lavorando sin dal primo minuto dopo la fine di Sampdoria-Napoli”