De Maggio: "Osimhen vince le partite da solo! Deve giocare sempre titolare"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Osimhen vince le partite da solo! In questo momento è un’ira di Dio. Il Napoli deve farlo giocare titolare sempre. Gattuso e Conte hanno fatto due scelte da applausi quando entrambi hanno messo da parte Bakayoko e Vidal, due giocatori voluti fortemente da loro che però non si sono rivelati pronti".